L'accord entre Mediapro et la LFP validé par le tribunal de commerce

Nouvel épisode dans la rétractation de Mediapro, nouveau diffuseur du football français. Le 11 décembre dernier, le journal 'L'Equipe' annonçait que Mediapro et la LFP étaient parvenus à un accord pour mettre fin à leur collaboration concernant la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Dans la foulée, le groupe sino-espagnol avait confirmé, dans un communiqué, son retrait : « Mediapro et la Ligue ont défini conjointement les termes d'un accord qui mènera à la récupération des droits de diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 par la LFP dans un futur proche ».

Accord validé, les négociations avec Canal+ vont reprendre

Seulement, il fallait encore que cet accord soit soumis au tribunal de commerce de Nanterre en vue d'une entrée en vigueur. Ce mardi 22 décembre, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu son verdict, selon les informations publiées par 'RMC Sport' et confirmées par l'AFP.



Et ce verdict valide l'accord entre les différentes parties. La chaîne Téléfoot, lancée au mois d'août dernier, va bel et bien laisser place à un nouveau projet. L'accord passé par Mediapro avec la LFP ayant été validé, l'instance du football tricolore récupère donc ses droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2.

L'objectif sera désormais de les revendre à un diffuseur solvable. En ce sens, la LFP va accélérer les discussions avec de nouveaux opérateurs. Toujours selon RMC Sport, les échanges avec Canal+, arrêtés depuis plusieurs semaines, devraient progressivement reprendre et un accord est espéré au début d'année 2021. Pour rappel, en 2018, Mediapro avait raflé 80% des droits TV du football français pour la période 2020-2024, pour plus de 800 millions d'euros annuels.