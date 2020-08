L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 02 août 2020

23h00 : Libre de tout engagement après la fin de son bail avec les Spurs, Jan Vertonghen pourrait débarquer dans la capitale italienne dans les prochains jours.

22h30 : La relation entre Antonio Conte et la direction interista est plus tendue que jamais, et selon 'Sky Sport Italia', l'entraîneur pourrait quitter l'équipe après la Ligue Europa.

22h15 : Zeki Celik pourrait obtenir un bon de sortie sur ce mercato estival. Selon 'The Times', Everton discute avec le LOSC pour s'attacher les services du latéral droit.

21h00 : Alors que City avait des chances de le recruter, Arsenal s'est mêlé du dossier Diego Carlos, défenseur du FC Seville.

20h35 : Les Rossoneri participeront à la prochaine édition de l'Europe League, et pour cela, les dirigeants milanais sont en quête de renforts. Selon 'CalcioMercato', Serge Aurier est l'une des priorités du club.

17h24 : Annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes de l'AC Milan, Denzel Dumfries pourrait prochainement atterrir en Italie, selon 'La Gazetta dello Sport'.

17h10 : La saison en Serie A est terminée et par la même occasion, le prêt d'Alexis Sanchez avec l'Inter. Selon le 'Daily Express', Manchester United aurait mis le Chilien dans la liste des transferts.

16h59 : Le média catalan 'Mundo Deportivo' rapporte en Une ce dimanche que le Barça laissera Ivan Rakitic partir si Séville accepte de payer le montant demandé par les Catalans.

16h40 : Frank Lampard veut trouver un gardien de but pour remplacer Kepa à Chelsea et pourrait s'intéresser à Nick Pope, qui joue actuellement sous les couleurs de Burnley.

15h15 : Encore un international allemand à la retraite. Sandro Wagner, ancien joueur du Bayern Munich, raccroche les crampons à l'âge de 32 ans.

14h45 : Le défenseur brésilien, qui a brillé lors de la dernière saison avec Lille montrant qu'il était un cadre de la défense avec Fonte, ne manque pas de courtisans européens.

14h06 : Prêté par Manchester United à l'AS Roma, le club romain aura tout fait pour conserver le défenseur anglais.

13h15 : Radja Nainggolan, prêté cette saison à Cagliari, pourrait rejoindre la Fiorentina pendant ce mercato estival. Selon la presse transalpine, l'Inter ne souhaiterait pas conserver le Diable Rouge.

12h41 : L'Inter Miami a commencé sa saison de MLS par des défaites : 6 matches pour 6 défaites mais David Beckham continue d'y croire et souhaite absolument un joueur de très niveau pour inverser la tendance.

12h23 : Après deux saison réussies à Levante (prêté par le Real Madrid), Borja Mayoral n'est pas dans les plans de Zidane et pourrait s'engager avec un autre club.

11h45 : Ismaïla Sarr devrait quitter Watford après la relégation de l'équipe des Hornets et intéresserait déjà le club de Crystal Palace.

11h14 : L'agent de Sergi Roberto, Josep Maria Orobitg, a nié dans des déclarations pour 'Mundo Deportivo' que son joueur pourrait quitter le Barça pour rejoindre Manchester City.

10h35 : Selon les dernières informations de 'AS', le club de Valence aurait conseillé à son joueur français Kévin Gameiro de trouver un nouveau club.

10h00 : Dans un entretien pour le quotidien catalan 'Sport', le président du FC Barcelone s'est confié sur de nombreux sujets dont les rumeurs concernant un retour de Neymar.

9h28 : Après la victoire d'Arsenal en finale de la FA Cup, Dani Ceballos a parlé aux médias espagnols et assure vouloir jouer un minimum requis la saison prochaine, où qu'il soit.

Les principaux mouvements du samedi 1er juillet 2020 :

- Burak Yilmaz s'est engagé avec le Losc pour deux ans ce samedi, quelques jours après avoir quitté son club de Besiktas.

- Ce samedi, le quotidien 'Sport' annonce que Manchester City aurait fait savoir au FC Barcelone qu'il voudrait recruter Sergi Roberto pour la prochaine saison.

- Le président de Naples ouvre la porte à un départ de Koulibaly, qui est convoité par de nombreux clubs européens, à commencer par Manchester City.