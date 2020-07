L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 18 juillet 2020

21h00 : L’attaquant argentin Lautaro Martinez ne compte pas s’engager en faveur des Eastlands malgré l’intérêt que le club anglais lui a manifesté.

20h30 : Selon 'Cadena COPE', le Real Valladolid serait l'équipe la mieux placée pour s'attacher les services de Reinier sous forme de prêt.

20h15 . Poussé vers un départ, le milieu de Valence et international français, Geoffrey Kondogbia, serait la piste de plusieurs clubs anglais importants.

20h00 : L'international algérien serait la priorité des dirigeants lillois pour remplacer Osimhen en partance pour Naples.

19h00 : Auteur d'une grande saison, Diego Carlos s'attire les convoitises des plus grands d'Europe. Liverpool et Manchester City semblent être les équipes les plus intéressées pour le joueur, toutes les deux devraient se livrer une bataille animée.

18h45 : Selon 'Mirror', Kia Joorabchian, l'agent de William Borges et Philippe Coutinho, a l'intention de réunir les deux joueurs brésiliens à Arsenal. Les Gunners ne seraient pas contre cette idée.

18h30 : Nicolas Tagliafico intéresse bon nombre de club en Europe. L'Atlético souhaiterait le faire venir rapidement.

17h50 : Ancien joueur du FC Porto notamment, l'attaquant brésilien de 34 ans, Hulk, ne veut plus poursuivre son aventure en Chine mais bien en Europe.

17h42 : Le club de Como, qui évolue en Serie C, réfléchit à l’idée de recruter la star italienne, Mario Balotelli.

17h31 : Barcelone a annoncé dans un communiqué que Fabian Luzzi est un nouveau joueur blaugrana. Le joyau espagnol arrive en provenance du Rayo Vallecano, il évoluera à La Masia dans un premier temps.

17h16 : Jadon Sancho, enfin proche de Manchester United ? La presse britannique affirme que l'accord serait sur le point d'être conclu pour une somme de 110 millions d'euros.

17h01 : L'Atletico a envoyé Caio Henrique au Brésil sous forme de prêt, mais il pourrait déjà retourner en Europe pour jouer dans le pays voisin : le Portugal. D'après 'Globoesporte', deux cadors portugais veulent s'attacher les services du Brésilien lors du prochain mercato.

15h57 : Selon les informations de 'Sky Sports', le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par le défenseur brésilien de Lille, Gabriel Magalhaes.

15h29 : Felipe Anderson intéresse de nombreuses équipes européennes et selon le 'Times', les Hammers seraient en train de sérieusement songer à le vendre cet été.

14h02 : Santi Cazorla (35 ans) va quitter Villarreal, a annoncé le milieu de terrain espagnol ce samedi dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la veille de son dernier match avec le "Sous-marin jaune" contre Eibar, pour la 38e et dernière journée de Liga dimanche.

13h05 : Anil Murthy a placé Dani Parejo sur la liste des transferts. Le footballeur a dicté ses conditions pour quitter le club : il ne partira que s'il signe pour le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico, le Séville ou Villarreal.

12h30 : Le quotidien 'L'Équipe' a annoncé ce samedi matin que Robert Moreno allait être démis de ses fonctions et que Monaco aurait déjà convaincu Niko Kovac de rejoindre le Rocher.

11h45 : Dayot Upamecano est très prisé sur le mercato estival et son contrat se terminera en 2021, raison pour laquelle Leipzig voudrait essayer de prolonger son contrat.

11h02 : Selon les informations de 'Mundo Deportivo' ce samedi matin, Jorge Mendes aurait proposé les services de Laurent Blanc à Barcelone face à la situation actuelle du club blaugrana.

10h37 : Jonathan David, l'attaquant de La Gantoise, qui fait l'objet d'une offre de la part de Lille, espère que les discussions pourront aboutir rapidement.

10h14 : Antonio Rüdiger, défenseur de Chelsea, a un contrat avec les Blues jusqu'en 2022 mais la direction du club n'aurait toujours pas fait la moindre proposition pour le prolonger pour le moment.

09h49 : Sans club depuis son départ de Dortmund, Mario Gotze intéresserait actuellement le FC Séville.

09h16 : L'entraîneur portugais Jorge Jesus, qui a mené Flamengo au sacre en Copa Libertadores en 2019, a démissionné pour retourner au Benfica Lisbonne, ont annoncé vendredi les deux clubs.

09h00 : Arsenal s’intéresse à Justin Kluivert. La direction d’Arsenal pense à s’attacher les services de l’ailier néerlandais de la Roma, Justin Kluivert.

Les principaux mouvements du vendredi 18 juillet 2020 :

- André Schürrle a annoncé prendre sa retraite. À seulement 29 ans, le champion du monde 2014 venait tout juste de résilier son contrat avec le Borussia Dortmund.

- En marge des célébrations du titre en Liga, le président du Real Madrid a confirmé que Kylian Mbappé resterait au PSG la saison prochaine.

- L'international espagnol Thiago Alcantara devrait quitter le Bayern Munich cet été et le quotidien allemand 'Bild' rapporte que le joueur aurait accepté une offre de Liverpool.