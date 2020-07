L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 19 juillet 2020

21h00 : Comme l'avait annoncé la presse française ce samedi, Niko Kovac remplace Robert Moreno à la tête de l'équipe de l'AS Monaco pour la saison prochaine.

18h00 : Le club espagnol de Villarreal songe à Unai Emery pour le poste d’entraineur principal à partir de la saison prochaine.

18h00 : Arsenal cherche des renforts sur le mercato et s'intéresserait de plus en plus à Malang Sarr, qui a quitté Nice après la fin de son contrat il y a quelques semaines.

17h45 : Le Bayern Munich continue de chercher des jeunes talents pour l'avenir du club et serait intéressé par Benicio Baker-Boaitey, qui évolue à West Ham.

17h00 : Lautaro Martinez rêve de jouer pour le FC Barcelone. À tel point qu'il serait prêt à attendre une saison supplémentaire avant de rejoindre le club catalan.

16h30 : Les deux clubs phares du Nord-Ouest d’Angleterre sont en concurrence pour enrôler le buteur sénégalais des Hornets.

16h15 : D'après 'Le Phocéen', Maxime Lopez serait proche de signer au FC Seville. Le joueur l'aurait confirmé sans le vouloir par un "like"

16h00 : Selon les informations de 'La Cuarta', Alexis Sanchez, prêté à l'Inter Milan cette saison par United, a un courtisan en Premier League. Il s'agirait de Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola aimerait bien s'attacher les services du Chilien.

16h00 : Victor Osimhen est apte à s'engager officiellement pour six ans à Naples selon 'L'Equipe'.

15h00 : Cavani est actuellement sans équipe et son avenir est toujours dans le flou. Toutefois, les prétendants se bousculent au portillon pour accueillir l'Uruguayen. Et selon la presse, Benfica souhaiterait s'attacher les services d'El Matador.

15h00 : Nommé le 28 décembre dernier, l'entraîneur de l'AS Monaco, Robert Moreno, a été limogé, ce dimanche.

11h30 : Manchester City ne voudrait pas payer plus de 35 millions d'euros (sans bonus) pour signer l'ailier de Valence Ferran Torres cet été, rapporte 'Marca'.

11h00 : Duván Zapata est le joueur que l'Europe s'arrache. En 76 matches, l'attaquant a inscrit 46 buts. Des statistiques qui ont suscité l'intérêt de la Juventus.

10h00 : Le vestiaire de Barcelone a perdu confiance dans le coach Quique Setien et souhaite que le club nomme Patrick Kluivert à sa place selon la presse.

Les principaux mouvements du vendredi 18 juillet 2020 :

- L’attaquant argentin Lautaro Martinez ne compte pas s’engager en faveur des Eastlands malgré l’intérêt que le club anglais lui a manifesté.

- Le quotidien 'L'Équipe' a annoncé ce samedi matin que Robert Moreno allait être démis de ses fonctions et que Monaco aurait déjà convaincu Niko Kovac de rejoindre le Rocher.

- Selon les informations de 'Mundo Deportivo' ce samedi matin, Jorge Mendes aurait proposé les services de Laurent Blanc à Barcelone face à la situation actuelle du club blaugrana.