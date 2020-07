L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 20 juillet 2020

17h45 : Le Borussia Dortmund demande plus de 100 millions d'euros pour Jadon Sancho. L'idée de Manchester United était de convaincre la formation allemande de baisser sa clause, sans succès pour le moment.

17h01 : Dani Ceballos, un joueur du Real Madrid prêté à Arsenal l'été dernier, s'est exprimé au sujet de son avenir et laisse la décision entre les mains du Real.

16h24 : C'est officiel. Après des mois de rumeurs, Adil Aouchiche a quitté le Paris Saint-Germain pour signer son premier contrat professionnel sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne.

15h06 : Suso est officiellement un joueur du FC Séville. Le club andalou a confirmé qu'il lève l'option d'achat incluse dans le prêt du joueur. Il signe pour cinq saisons.

14h55 : Comme annoncé lors des derniers jours, Santi Cazorla rejoint le Qatar où il jouera sous les ordres de Xavi après avoir quitté Villarreal ce dimanche.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7