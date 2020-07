L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 23 juillet 2020

20h01 : L'Espagnol Miguel Gonzalez dit "Michel" a démissionné jeudi de son poste d'entraîneur du Club universidad nacional de Mexico, surnommé "les Pumas", à trois jours de leur entrée dans le tournoi d'ouverture du championnat du Mexique de football.

19h20 : L’expérimenté entraineur roumain, Mircea Lucescu, vient d’être désigné nouveau coach de Dynamo Kiev.

17h30 : Chelsea et Manchester United foncent vers le portier de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, selon une indiscrétion de 'Marca'.

17h01 : La direction du Bayern vient de faire savoir qu’elle n’a toujours reçu aucune proposition pour son milieu espagnol, Thiago Alcantara.

16h53 : La presse française et la presse espagnole n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le futur entraîneur du Barça. 'L'Equipe' affirme que Laurent Blanc serait le candidat numéro un. Pour 'Mundo Deportivo' et 'As', Xavi ou Koeman pourraient prendre les rênes du club catalan.

16h47 : Niko Kovac, le nouveau coach monégasque, veut attirer à Louis II son ancien joueur à Francfort, le Serbe Luka Jovic.

16h04 : Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Son jeune international U17 Édouard Michut a signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale.

15h45 : Alvaro Negredo est de retour en Liga. L'attaquant de 34 ans a signé un contrat avec le promu Cadiz pour la prochaine saison, avec un an supplémentaire en option.

14h15 : Après avoir annoncé qu'il voulait quitter les Girondins, Paulo Sousa, aurait changé d'avis et pourrait finalement continuer l'aventure avec les bordelais.

13h59 : Auteur d'une bonne saison au niveau individuel, Takefuso Kubo veut engranger de l'expérience pour s'imposer au Real Madrid durant les prochaines année. L'option Grenade est une solution pour le jeune prodige japonais.

13h45 : Le LOSC cherche un joueur pour pallier à l'absence de Loïc Rémy. Ce jeudi, Christophe Galtier à confirmé que le club s'intéressait à l'attaquant turc Burak Yilmaz pour le remplacer.

12h35 : Selon le quotidien 'Sport', le Barça ne compte plus sur l'international français, Samuel Umtiti et souhaite s'en séparer rapidement.

11h00 : C'est officiel, le club de Villarreal a communiqué l'arrivée de l'ancien entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, aux commandes de l'équipe espagnole à partir de la saison prochaine.