L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 24 juillet 2020

17h50 : D'après 'Mundo Deportivo', Yuri Berchiche serait sur les tablettes du FC Barcelone. Cependant, les barcelonais trouvent sa clause libératoire beaucoup trop élevée.

17h35 : Hakan Çalhanoglu n'a plus qu'une année de contrat avec l'AC Milan, et d'après la presse transalpine, l'international refuse de prolonger son bail avec les Rossoneri.

17h03 : D'après 'FootMercato', l'AC Milan serait intéressé par Jean-Clair Todibo. Rennes suit également le dossier du défenseur barcelonais.

16h28 : Cet été, les prétendants se bousculent au portillon pour accueillir Jovic. Le Serbe est annoncé du côté de l'Italie, mais en Premier League, il a également la cote. D'après la presse anglaise, Newcastle voudrait s'attacher les services de l'attaquant du Real Madrid.

16h10 : C'est dans les tuyaux depuis deux semaines, ce sera officiel dans quelques jours : Hojbjerb rejoindra Everton cet été. Les deux formations ont conclu un accord pour son transfert, selon la presse britannique, il est estimé à 27,5 millions d'euros.

15h59 : Après la victoire de la Lazio Rome hier soir, face à Cagliari (2-1), Sergej Milinkovic-Savic a exprimé le souhait d'honorer son contrat avec les romains.

15h41 : Champion d'Angleterre et d'Europe avec Liverpool, Dejan Lovren n'est plus désiré au club. 'The Times' parle d'un transfert en Russie.

15h23 : El Chadaille Bitshiabu va bien faire ses débuts professionnels avec son club formateur, le PSG, malgré les approches des cadors européens : Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund et RB Leipzig.

14h02 : Le FC Porto souhaite prolonger le contrat de son défenseur central, Pepe, 37 ans, pour une année supplémentaire.

13h15 : À en croire le 'CalcioMercato', Kanté ne sera plus chez les Blues la saison prochaine. Il pourrait poursuivre sa carrière en Serie A.

12h05 : Selon les dernières informations de 'The Telegraph', Chelsea est toujours à la recherche d'un défenseur central et pourrait se concentrer sur José María Giménez.

11h29 : Une fois la saison terminée avec Chelsea, Willian aura entre ses mains la possibilité de choisir une nouvelle équipe et souhaiterait rester à Londres avec sa famille.

11h15 : Si le Real Madrid a écarté la possibilité de le recruter cette année, le quotidien 'AS' assure que Kylian Mbappé continue de refuser toute offre de prolongation à paris pour rejoindre l'Espagne en 2021.

10h30 : Le FC Barcelone est toujours disposé à vendre son défenseur central français Jean-Clair Todibo, et le Stade Rennais serait l'un des clubs les plus intéressés par le joueur.

10h02 : Le FC Barcelone a prévu de blinder le contrat d'Ansu Fati pour éviter un départ surprise. Le club lui donnera un nouveau numéro et devrait faire grimper le montant de sa clause libératoire.

9h40 : Le média 'RMC' affirme que l'Olympique de Marseille aurait coché le nom de Damien Suarez, le défenseur latéral droit de Getafe.

Les principaux mouvements du jeudi 23 juillet 2020 :

- C'est officiel, le club de Villarreal a communiqué l'arrivée de l'ancien entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, aux commandes de l'équipe espagnole à partir de la saison prochaine.

- Alvaro Negredo est de retour en Liga. L'attaquant de 34 ans a signé un contrat avec le promu Cadiz pour la prochaine saison, avec un an supplémentaire en option.

- Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Son jeune international U17 Édouard Michut a signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale.