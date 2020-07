L'actu des transferts foot et rumeurs du mercato du 26 juillet 2020

22h20 : La direction de Manchester United aurait soumis une première proposition pour le recrutement du milieu colombien James Rodriguez.

21h00 : Le frère de Cavani se trouvait à Lisbonne pour visiter les installations du Benfica, club intéressé par l'ancien joueur du PSG. Mais les conditions demandées par le clan Cavani compliquent les choses.

20h50 : Après avoir proposé un échange Coutinho-Guendouzi à Arsenal, le Barça voudrait changer de stratégie pour obtenir les services du français.

20h30 : Frank Lampard, le manager de Chelsea, a confirmé que Pedro ne fera plus partie de son effectif à l’issue de la saison en cours.

20h30 : Ce dimanche, la presse britannique a indiqué que la formation de Pep Guardiola avait dégainé une offre pour l'international sénégalais, une information très rapidement démentie par le directeur sportif de Napoli.

20h15 : L’entraineur argentin Mauricio Pochettino aurait refusé de s’installer sur le banc du Barça.

20h00 : Pur produit de la Masia du Barça, Getafe s'était attaché ses services contre la somme de 10 millions d'euros au blaugrana. Getafe pourrait en recevoir le triple de la part du club de Londres.

19h45 : Blessé et irrégulier, Khedira n'est plus titulaire au sein de la Vieille Dame. La Juventus souhaite s'en séparer le plus rapidement.

19h30 : À seulement 19 ans, le japonais affole l'Europe entière. Le FC Seville souhaite l'avoir dans son effectif et a les arguments pour le convaincre.

19h15 : Le Real Madrid cherche toujours celui qui pourra succeder et concurrencer Dani Carvajal. Zinedine Zidane penserait au latéral droit de l'OGC Nice pour la saison 2020-2021.

18h45 : Chelsea est en quête de renforts pour le secteur défensif, et d'après 'Daily Mail', les Blues visent un joueur de Pep Guardiola.

18h00 : Depuis plusieurs semaines, la presse sportive envoie James Rodriguez du côté de Manchester. Ce dimanche, 'The Express' nous apprend que les agents du Colombien se rendront en Angleterre la semaine prochaine.

16h00 : Les dirigeants bretons cherchent un milieu de terrain de qualité pour mieux préparer la Ligue des Champions en septembre prochain, ils ont jeté leur dévolu sur l'international portugais, William Carvalho.

15h00 : Nouveau chapitre du cas Paul Pogba ! Manchester United a décidé de laisser partir le champion du monde 2018.

13h10 : Le PDG de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a confirmé que le club s'apprêtait à entamer des négociations de prolongation de contrat avec Lautaro.

13h00 : Hulk prépare déjà son grand retour sur le Vieux Continent. Le Brésilien a récemment annoncé qu'il ne continuerait plus en Chine à partir de décembre, et depuis, les rumeurs enflent autour d'un éventuel retour au FC Porto.

13h00 : Souvent annoncé du côté de Rennes, Salisu devrait finalement s'engager en faveur de Southampton, d'après la presse espagnole.

12h45 : Le gardien de but de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, serait prêt à accepter une réduction de salaire pour tenter de faciliter son départ du club.

12h00 : Selon la presse sportive portugaise, Adán, formé au Real Madrid et actuel gardien remplaçant de l'Atletico Madrid, devrait signer pour deux saisons avec le Sporting CP.

11h00 : Lille a peut-être trouvé son futur attaquant, afin de compenser le départ de Victor Osimhen, en la personne d'Alfredo Morelos, le buteur des Rangers.

10h00 : Josep Maria Bartomeu a confirmé que Quique Setien devrait être l'entraîneur de Barcelone la saison prochaine.

09h00 : La presse italienne indique que Manchester City a soumis une première proposition pour le recrutement du Napolitain, Kalidou Koulibaly.

Les principaux mouvements du samedi 25 juillet 2020 :

- La Sampdoria a confiance en son entraîneur italien, Claudio Ranieri. Selon 'Sky Sport', l'intention de la diréction est de prolonger le contrat du coach.

- La presse anglaise évoque ces derniers jours que Manchester United est sur le dossier Coman. Du côté du Bayern Munich, on ne veut rien savoir.

- En fin de contrat avec le champion d'Angleterre, Liverpool, Adam Lallana ne manque pas de courtisans pour poursuivre sa carrière professionnelle.