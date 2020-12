L'adieu à Rossi de ses coéquipiers de sélection

Les membres de la sélection italienne championne du monde en 1982 ont appris ce matin la mort de Paolo Rossi et ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux

Fulvio Collovati : "Mes coéquipiers de 1982 continuent de m'écrire... une partie de nous s'en est allée. Une partie de ma vie s'en va."

Antonio Cabrini : " Il y a six mois j'ai perdu un frère, aujourd'hui je suis endeuillé par la perte d'un deuxième. Je n'ai rien de plus à dire, ce n'est pas le moment de parler."

Dino Zoff : "Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi dire, c'était un rayon de soleil. Nous avons toujours eu une excellente relation avec Paolo, gentil, intelligent, nous n'avions pas eu de nouvelles l'un de l'autre depuis longtemps, on a entendu des choses mais je ne pensais pas que c'était si sérieux. Les relations avec lui étaient merveilleuses, il était très gentil. Intelligent, il avait tout pour être bien. C'est quelque chose de difficile à entendre."

Giancarlo Antognoni : " Une autre partie du football que j'aime s'en va. Grand Paolo, avec toi j'ai vécu mes meilleurs années en sélection, je t'aime. R.I.P."

Pietro Vierchowod : "Il a été un grand joueur du mondial 1982 et surtout une personne très sensible, une bonne personne. 2020 a été une terrible année, elle a mal commencé et se termine d'une manière encore pire."

Bruno Conti : Tu nous as amenés sur le toit du monde. Satané 2020. Adieu mon ami RIP"