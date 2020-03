L'admiration de Vinicius pour Benzema

Vinicius, comme toute l'équipe du Real Madrid, s'entraîne à son domicile en cette période de quarantaine pendant la pandémie de coronavirus.

Avant cette trêve imprévue, le jeune Brésilien avait retrouvé de bonnes sensations et avait brillé lors du 'Clásico' face au FC Barcelone, bien que le Real Madrid ne vivait pas ses meilleurs jours avant la suspension du championnat.

Dans un entretien pour 'FourFourTwo', l'ancien joueur de Flamengo a parlé de son coéquipier, Karim Benzema.

"Karim Benzema est celui qui m'a le plus aidé. Depuis le premier jour, il me donne des conseils pour prendre les meilleures décisions et à chaque fois que nous jouons ensemble, il me dit de détendre et de me concentrer", a commencé Vinicius.

Le jeune prodige brésilien a ensuite raconté une anecdote vécue lors d'un match contre l'Atlético de Madrid.

"Lors d'un derby face à l'Atlético, après avoir perdu un ballon qui s'est transformé en but de Griezmann, il m'a dit que nous allions changer notre placement sur le terrain quelques minutes. Je touchais alors moins le ballon et j'ai ensuite été plus concentré dans le match. Ça a fonctionné".

"Karim pense dix secondes avant les autres. Il a de l'expérience et c'est un privilège de pouvoir apprendre de lui", a-t-il ajouté.