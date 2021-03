L'affaire entre Ibra et Lukaku est un cas antisportif, pas raciste

Le parquet de la Fédération italienne de football (FIGC) a déclaré mercredi avoir clos son enquête sur l'altercation entre le Suédois Zlatan Ibrahimovic et le Belge Romelu Lukaku lors du derby en Coupe d'Italie le 26 janvier entre le Milan et l'Inter, et a qualifié leur comportement d'"antisportif", mais pas de raciste.

Le parquet fédéral a convoqué ces dernières semaines Ibrahimovic et Lukaku pour qu'ils donnent leur version des faits et, après un mois et demi d'enquête, a exclu qu'il y ait eu des éléments racistes dans leur altercation, de sorte que les deux joueurs ne devraient recevoir qu'une amende, ont rapporté les médias italiens.

À l'approche de la mi-temps du derby des quarts de finale de Coupe d'Italie, Ibrahimovic et Lukaku ont échangé une série d'insultes virulentes et se sont confrontés de manière agressive, avant que leurs coéquipiers n'aident à rétablir l'ordre.

Des caméras et des micros positionnés à San Siro ont permis de comprendre les insultes échangées par les deux attaquants et le Procureur fédéral a voulu clarifier, avec son enquête, si l'arbitre Valeri avait pu les entendre sur le terrain avant de sortir les cartons jaunes.

Dans un premier temps, le juge sportif a sanctionné Ibrahimovic et Lukaku d'une suspension d'une journée.