L'agent d'Özil assure qu'il ne quittera pas Arsenal

Özil fait partie de ses joueurs que malgré sa qualité, ils n'arrivent pas à être réguliers. Depuis son départ du Real Madrid, le joueur n'arrive plus à trouver une continuité. Il peut être décisif lors d'un match et être moins performant les cinq suivants. Pour cela, il n'arrive pas à s'imposer avec un titulaire indiscutable avec les 'Gunners'.

Pour ces raisons, que beaucoup de médias ont lançaient les rumeurs d'un possible départ l'été prochain. Mais les dernières déclarations de son agent mettent ainsi fin aux rumeurs.

"Il lui manque encore un an et demi de contrat avec le club, et il restera jusqu'à la fin de la saison, il n'y a aucune chance qu'il quitte Arsenal."

L'arrivée d'Arteta dans l'équipe a relancé ses rumeurs, car le coach espagnol veut reformer l'équipe, et pour cela, plusieurs joueurs importants pourraient quitter l'équipe, parmi eux, Mesut Ozil.