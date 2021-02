L'agent de Bale met en garde sur les dangers du Brexit

Le passage dévastateur de la pandémie de coronavirus et la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne via le Brexit ont créé un certain climat d'incertitude dans le football anglais.

Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, en a parlé au 'Mirror' : "Le plafonnement des salaires dans le championnat serait un désastre absolu. Les jeunes joueurs ayant un potentiel ne voudront pas aller dans ces clubs. Il va droit dans le mur".

"Les normes vont chuter de façon spectaculaire et je vous garantis que si nous n'avions pas ces limitations de dépenses, nous verrions de gros acheteurs s'emparer des équipes du championnat", a-t-il ajouté.

Il a également évoqué l'arrivée d'Abramovich à Chelsea : "Quand il est arrivé, Chelsea était au bord de la faillite, le championnat était en difficulté, il a donné de l'argent aux autres équipes et a transformé le championnat. Et nous pourrions avoir la même chose au championnat si nous n'avions pas ces règles. Abramovich est la meilleure chose qui soit arrivée à la Premier League. On construit des choses pour les démolir, c'est terrible."

"Le Brexit est la plus grande menace pour le football anglais. Regardez Wolverhampton. Ils ont fait un travail phénoménal, mais qui vont-ils signer maintenant ? a-t-il ajouté.