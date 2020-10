L'agent de Gareth Bale s'en prend aux médias anglais et espagnols

Gareth Bale continue de se préparer pour son retour sur les terrains avec Tottenham et a fait son retour à l'entraînement pendant la trêve internationale, lui qui avait rejoint les Spurs en provenance du Real Madrid avec une blessure déjà existante.

Son agent s'est beaucoup confié sur le transfert du Gallois, et n'a pas hésité à tacler le comportement de la presse concernant son joueur.

"La presse en Espagne et en Angleterre cherche à faire tomber leurs superstars. Au lieu de crier à quel point ils sont incroyables et se mettre de leur côté, ils disent des autres ridicules", a confié l'agent de Gareth Bale pour 'TalkSPORT'.

"Ils disent que Bale souffre parce qu'il ne peut pas parler espagnol. C'est écrit par quelqu'un qui ne sait pas que oui, il parle espagnol. Ces petites choses qu'ils écrivent sans vérifier sont honteuses", a-t-il ajouté.

Il est aussi revenu sur la passion de Bale pour le golf : "La plupart des joueurs aiment et jouent au golf. J'ai beaucoup de joueurs et la plupart y jouent. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendu dans ma vie. Je me souviens de quand Brian Lara voulait briser un reocrd et qu'il se levait à six heures du matin pour jouer au golf et calmer son esprit avant d'aller jouer."