L'agent de JesÃ© Rodriguez en dit plus

Après avoir résilié son contrat avec le PSG, Jesé Rodriguez, désormais libre comme l'air, serait convoité par de nombreux clubs. Mais contrairement à ce qui a été dit ces derniers jours, l'ex-Madrilène n'est pas en contact avec le Fenerbahçe.

"Ce n'est pas vrai (la rumeur Fenerbahçe, ndlr). Je n'ai eu aucun contact avec le Fenerbahçe, ni avec aucune autre équipe turque. Mais actuellement on négocie avec des clubs pour Jesé. L'un d'eux est en MLS. Jouer aux Etats-Unis est une option pour lui. Je parle aussi avec des clubs en Espagne, et avec un autre club dans un autre pays européen", a déclaré son agent Ginés Carvajal au quotidien 'AS'.

Valence semble, à ce jour, être la piste la plus plausible pour l'Espagnol de 27 ans.