L'agent de Lautaro met une claque au Barça

Depuis des mois, les supporters du FC Barcelone s'attendent à une arrivée de Lautaro Martinez, qui a fait de nombreuses unes dans la presse catalane depuis le début de l'année.

Lautaro Martinez est vu pour beaucoup comme la relève idéale pour Luis Suárez, et le Barça n'a jamais caché son intérêt pour l'Argentin. Mais la pandémie a compliqué les choses.

Le Barça n'a plus les moyens de faire des folies sur le mercato estival et ne devrait pas pouvoir s'aligner sur le prix demandé par l'Inter Milan. Le joueur, quant à lui, ne serait plus pressé de partir.

Son agent s'est confié dans des déclarations pour 'Sport' : "Le transfert de Lautaro fait beaucoup parler dans les médias. Aujourd'hui, il a encore trois ans de contrat avec l'Inter et il est très bien là où il est."

"Lautaro a toujours la Ligue Europa à disputer et j'espère qu'il pourra aller avec l'Inter jusqu'au bout. Actuellement, c'est l'essentiel", a-t-il ajouté. Mais tout espoir n'est pas perdu, puisque le même article souligne que les négociations ne seraient pas totalement rompues, et que Lautaro se trouverait "plus loin" mais pas oublié.