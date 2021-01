L'agent de Milik révèle pourquoi les négociations avec l'Atlético se sont arrêtées

Du côté du Wanda Metropolitano, on recherche un attaquant. Diego Costa est parti et a laissé une place libre. Mais les Colchoneros ne peuvent pas se permettre de verser des sommes importantes. Cela complique les choses.

Milik est l'un des favoris de l'Atlético. En effet, De Vecchi, l'agent du Polonais, a confirmé que le club avait fait une offre à Naples pour lui. Le club de De Laurentiis n'a pas hésité à la refuser.

"Les négociations avec l'Atlético ont été rompues parce que Naples n'a pas accepté l'offre des Rouge et Blanc", a déclaré le représentant de Milik à 'AS'. "Naples demande beaucoup plus d'argent que l'Atlético ou tout autre club ne peut en dépenser en ce moment", a-t-il poursuivi.

De Vecchi regrette que le transfert n'ait pas eu lieu. "L'intérêt était très important, ils voulaient Milik maintenant. Je ne sais pas ce qui se passera en juin, Milik est très motivé et veut jouer le plus vite possible", a-t-il déclaré.

L'agent pense que l'Atlético signera quelqu'un avant le mois de juin pour couvrir le poste laissé vacant par Costa . "Il est très probable qu'ils signent un buteur cet hiver. L'Atlético possède l'un des meilleurs centres sportifs d'Europe, ce n'est pas à moi de leur donner des conseils", a-t-il poursuivi.

De Vecchi a également déclaré que l'Atlético n'était pas le seul à s'intéresser à Milik : "Un agent ne révèle jamais toutes ses cartes, mais je peux vous assurer que des équipes de premier plan comme l'Atlético, Marseille et d'autres de Premier League se sont déplacées pour lui. Cependant, aucune d'entre elles n'offre ce que Naples demande."