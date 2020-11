L'agent de Szoboszlai annonce un départ "à venir" du Red Bull Salzbourg

Le milieu de terrain lié à Arsenal, au PSG, au Real Madrid, ou encore à l'AC Milan, Dominik Szoboszlai, se rapproche de "plus" en plus d'un départ du Red Bull Salzbourg, selon son agent. Szoboszlai est devenu l'un des jeunes joueurs les plus excitants d'Europe depuis qu'il a rejoint Salzbourg en provenance de Liefering en janvier 2018. Le joueur de 20 ans a depuis marqué 22 buts en 74 matchs pour le club autrichien, tout en réalisant un impressionnant total de 33 passes décisives.

Il a porté son jeu à un nouveau niveau cette saison, avec ses très bonnes performances en Ligue des champions, et un certain nombre de grands clubs commencent à le remarquer. Arsenal ferait partie de ceux qui envisagent de recruter Szoboszlai, qui vient d'entrer dans les 18 derniers mois de son contrat actuel. Le principal représentant légal de la star de Salzbourg, Esterhazy Matyas, a maintenant admis que son client envisagera probablement de relever un nouveau défi l'année prochaine, mais il adopte une approche réfléchie pour décider de sa prochaine destination.

"Nous constatons qu'à chaque fois qu'il a un bon match, ce qui heureusement se produit assez souvent, les rumeurs se renforcent", a déclaré Matyas à 'Digisport' au sujet des spéculations entourant l'avenir de Szoboszlai. "Cependant, notre stratégie ne va pas changer à cause d'un ou deux matchs. Nous croyons en nos propres plans et la vision que nous avions à l'origine ne fait que se renforcer parce que tous les commentaires que nous lisons prouvent que nous sommes sur la bonne voie".

"Que ce soit en janvier ou l'été prochain, le plus important est qu'il se rende dans un club où il aura de bonnes chances de jouer régulièrement et de poursuivre la courbe d'apprentissage qu'il a entamée à Salzbourg - c'est le plus important pour nous. De toute évidence, ce n'est un secret pour personne que Dominik Szoboszlai est maintenant plus proche de quitter le championnat autrichien", a ajouté l'agent de l'international hongrois.

Le Bayern Munich a également été crédité d'un intérêt pour Dominik Szoboszlai, et leur ancien joueur Lothar Matthaus est certain que son ancien club gardera un œil attentif sur le meneur de jeu hongrois. L'ancien capitaine du Bayern et de l'Allemagne a récemment déclaré: "Il pourrait déménager au RB Leipzig en janvier, mais je suis convaincu que tous les meilleurs clubs d'Europe l'ont sur leur liste, y compris le Bayern Munich."