L'Ajax signe une pépite ghanéenne

Le coronavirus n'a pas changé la façon dont Ajax y opère pendant le mercato. Le club néerlandais a confirmé la signature d'une nouvelle pépite qu'il entend faire parler dans les années à venir.

Il s'agit du jeune Mohammed Kudus. Il ne jouait pas dans l'élite, mais ses chiffres sont assez impressionnants tout de même. Au Danemark, il a marqué 12 buts en 28 matches cette saison, et à seulement 19 ans.

L'accord avec le Nordsjaelland, son club formateur, a été rapide. Le transfert est estimé à neuf millions d'euros, hors bonus. Il a signé pour cinq saisons, soit jusqu'en 2025.

x



Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream