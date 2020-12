L'Allemagne et l'Angleterre se disputent Musiala

En plus de sa formation, le Bayern Munich sait également recruter de jeunes talents. Jamal Musiala, un milieu de terrain qui, à 17 ans à peine, a déjà débuté en Ligue des champions au Wanda Metropolitano, est promis à un brillant avenir.

En 2019, il débarque de Chelsea dans la capitale de la bavière et sa progression dans les rangs des jeunes a été extrêmement rapide. D'abord U17, il passe rapidement U19 et dispute la Youth League. Il intègre encuiste l'équipe réserve en 3e division et en juin de cette année, il débute avec l'équipe première.

Il comptabilise désormais 317 minutes et deux buts avec le Bayern en dix matchs cette saison, trois en tant que titulaire, le dernier dans un Metropolitano où il a été l'un des éléments forts de son équipe. Calme, intelligent et physique, il a bien géré son match contre l'Atlético.

Un tel niveau à un si jeune âge lui ouvre les portes de la sélection espoirs, mais pas avec l'Allemagne, bien qu'il soit né dans une ville près de Stuttgart. Musiala compte neuf matches avec l'équipe d'Angleterre des moins de 17 ans et a déjà joué deux fois avec l'équipe des moins de 21 ans.

Toutefois selon 'AS', en Allemagne, on abdique pas. Musiala n'a pas encore fait ses débuts avec les A de la Roja. Néanmoins, il a déjà disputé quelques matches avec les moins de 16 ans allemands. Pour l'instant, le règlement de la FIFA lui permettrait encore de faire un choix entre les deux nations.

Meikel Schonweitz, directeur sportif des équipes de jeunes en Allemagne, a tenté de l'enrôler, sans succès. "Il nous a fait comprendre qu'actuellement, il voit son avenir avec les séléctions anglaises. Nous acceptons sa décision et lui souhaitons tout le succès possible dans sa carrière sportive", a-t-il déclaré.

Malgré cela, l'Allemagne n'a pas encore renoncé à Musiala, et le milieu de terrain n'a pas non plus fermé la porte à son pays natal. Il gagne en stature à chaque match qu'il joue pour une équipe du Bayern qui aspire à tout gagner.