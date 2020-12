L'Allemagne génère 13,9 milliards d'euros annuels grâce au football amateur

Le football amateur en Allemagne génère des profits de 13,9 milliards d'euros par an, selon une étude réalisée par l'UEFA en coopération avec dix universités européennes. La partie allemande de l'étude a été présentée mercredi à Francfort en collaboration avec la Fédération allemande de football (DFB).

"Les chiffres montrent l'importance du travail de nombreux bénévoles non seulement pour le football mais aussi pour la société dans son ensemble", a déclaré le président de la DFB, Fritz Keller, qui a présenté l'étude avec le vice-président de l'UEFA, Karl-Erik Nilson

Keller a également fait remarquer que ce travail est actuellement mis à rude épreuve en raison de la pandémie de coronavirus.

"Les chiffres montrent également l'importance du football et de ses lieux de rencontre qui nous manquent aujourd'hui. Le football et le sport en général doivent, au milieu de la crise que nous vivons, faire partie intégrante des solutions", a-t-il ajouté.

Nilson, pour sa part, a loué le travail des bénévoles qui travaillent sans rémunération et a déclaré que "les effets économiques positifs du football amateur sont immenses".

Ces effets sont en partie liés à la réduction des coûts résultant de répercussions sociales telles que le renforcement de la santé de la population en général ou la réduction des niveaux de criminalité.

L'étude examine la valeur ajoutée de 25 500 clubs de football amateurs.

Après les premiers projets pilotes en Suède et en Roumanie, les chiffres pour l'Allemagne ont maintenant été publiés.

Parallèlement à la publication de l'étude, la DFB a lancé une campagne pour remercier tous les volontaires par le biais des réseaux sociaux et avec des banderoles dans les stades.

Le travail des bénévoles en Allemagne, s'il était rémunéré, coûterait 2,18 milliards d'euros. On estime à 33,85 millions d'euros le montant généré par les seuls effets du travail sur la réduction de la criminalité.

Les effets positifs sur l'éducation et l'emploi sont estimés à 386 millions d'euros. En outre, on estime que les effets de l'amélioration de la santé de la population entraînent des économies de 5,6 milliards dans le système de santé.

L'augmentation du bien-être subjectif grâce au football amateur est estimée à 4,86 milliards d'euros.

À cela s'ajoutent les dépenses pour les équipements sportifs et le transport, la nourriture et le paiement des cotisations de 2,1 millions de footballeurs amateurs, estimées à 4,43 millions d'euros par an.