L'alternative de City à Skriniar joue également à l'Inter

Manchester City sait pertinemment qu'il doit renforcer sa défense. Guardiola n'est pas satisfait du rendement de ses centraux et Laporte enchaîne les blessures.

Un des joueurs suivis de près par les Citizens est le central de l'Inter Martin Skriniar. Les Anglais étaient prêt à offrir 94 millions d'euros pour lui, mais l'offre n'est finalement jamais arrivée.

La suspension des deux prochaines éditions de la Ligue des Champions ne permettra pas aux Citizens de recruter des cracks mondiaux, qui pourraient aller chercher un autre joueur de l'Inter.

Il s'agit du jeune central Alessandro Bastoni. Selon 'Tuttosport', City pourrait faire une offre pour le joueur italien de 20 ans, qui a joué 1330 minutes en 17 matches et a marqué un but. Il est, de plus, international espoir italien.

Bastoni est un très bon joueur de tête, et anticipe très bien grâce à sa bonne vision du jeu. Des caractériques qui peuvent plaire à Pep Guardiola.