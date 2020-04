L'alternative de l'Inter si Giroud ne vient pas

Si la presse anglaise assure qu'Olivier Giroud aurait donné une réponse positive au club italien pour rejoindre Milan la saison prochaine, l'Inter Milan préfère garder un plan B.

Et selon ce que rapporte le 'Corriere dello Sport', le plan B se nommerait Edin Dzeko. L'attaquant bosnien de la Roma terminera son contrat en 2022 à Rome.

Un profil similaire à celui d'Olivier Giroud, bien que Dzeko ait un an de plus que le Français. En revanche, le Bosnien a bien plus d'expérience que Giroud en Serie A, lui qui a joué 211 matches avec la Roma.

Dans le cas de ne pas réussir à trouver un accord avec le champion du monde, l'Inter Milan d'Antonio Conte pourrait donc proposer une offre à l'avant-centre romain.