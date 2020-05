L'ancien coach de Werner le voit plus à Liverpool qu'au Real Madrid

Timo Werner est un des joueurs les plus suivis et les plus demandés sur le marché des transferts, après une saison incroyable avec le Red Bull Leipzig.

L'attaquant a l'Europe à ses pieds, mais Liverpool semble l'équipe la plus intéressée par le profile du joueur, alors que le Barça et le Real Madrid restent à l'affût.

Ralf Rangnick, ancien coach de Leipzig, a donné son avis sur le sujet.

"Ce serait mieux de le voir jouer dans une équipe qui n'est pas forcément définie par la possession de balle. Timo a progressé avec Nagelsmann, mais sa plus grande qualité est son changement de rythme et sa grande finition", a-t-il expliqué à Bild.

"Il pourrait totalement s'intégrer à une équipe comme Liverpool, qui a un style de jeu similaire à celui de Leipzig. Mais je préférerais qu'il reste ici, bien sûr", a conclu Rangnick.