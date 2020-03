L'ancien conseiller de Griezmann pessimiste pour son avenir au BarÃ§a

Antoine Griezmann se donne à fond au Barça, cela on doit le reconnaitre. Mais il n'est pas encore devenu un élément-clé au sein de l'équipe et n'a pas encore justifié le grand investissement qu'a fait le club catalan par lui. À ce propos, Éric Olhats, son ancien conseiller, s'est prononcé.

Cet homme l'a signé à l'âge de 13 ans à la Real Sociedad, quand celui-ci avait vu en lui un fort potentiel à devenir un grand joueur de football. Et son jugement actuel sur Grizou est que le joueur n'est pas heureux.

"Vous pouvez voir qu'il a des problèmes, qu'il n'a aucune joie", a déclaré l'agent français, qui espère qu'il "s'en remettra à temps parce qu'il a 28 ans et qu'il est un joueur de classe mondiale."

Olhats a cependant critiqué Griezmann : "Cela me fait mal parce que je sais de quoi il est capable. Il peut donner tellement plus et il ne dit rien. Il essaie de faire sans rien dire. Je peux comprendre qu'il voulait signer pour le FC Barcelone, le Barça est le Barça. D'autres joueurs et amis lui ont dit que son jeu s'adapterait très bien à celui du Barça, mais je n'aime pas sa performance."

Il a également eu un petit mot pour Leo Messi sans le citer. "Il semble qu'il n'obtienne pas autant de passes des autres, surtout du patron de l'équipe. Il mérite, à cause de son attitude et de son talent, d'avoir un peu plus de considération".

En tout cas, il se pourrait bien que l'international français change d'air cet été, et un club en Premier League rêve déjà de s'attacher ses services.