L'année de la Ligue des Champions pour l'Atlético ?

Il y a ceux qui croient en une victoire finale de l'Atlético en Ligue des Champions, et ceux qui voient une équipe trop opaque pour aller au bout. Ce qui est sûr, c'est que les Colchoneros sont déjà dans le Final 8, qu'ils sont favoris face à Leipzig, et que ses deux plus grands cauchemars ne sont plus en lice.

L'équipe de Simeone est revenu du confinement comme si le championnat ne s'était jamais arrêté. Ils ont même pu obtenir leur billet pour la prochaine édition, même s'ils ont encore de grandes choses à faire lors de l'exercice actuel.

En plus d'un effectif au complet, l'Atlético a une autre source de motivation avant d'affronter Leipzig car ils savent déjà que la Juventus et le Real Madrid sont éliminés. Ce qui veut dire que quoiqu'il arrive ils n'affronteront pas les deux équipes qui brisent leur rêve de Ligue des Champions depuis 2014.

Comme l'a rappelé 'Mundo Deportivo', Simeone a toujours chuté face à ces deux équipes. En 2014 ils ont perdu la finale à Lisbonne, l'année suivante ils sont sortis en quarts et en 2016 ils ont échoué de nouveau laissé filer le trophée en direction de Bernabéu.

En 2017 ils n'ont pu venir à bout du Real Madrid en demi finales, alors qu'en 2018 ils ont dû se contenter d'une Ligue Europa pour ensuite faire leur retour en Ligue des Champions en 2019, mais cette fois-ci la Juventus a mis fin aux rêves de l'Atlético.