L'anniversaire de Khedira avec ses six clones

Le confinement annule de nombreux événements, et le sport est plus que jamais touché. Mais cela gâche aussi les anniversaires de tous les malchanceux qui prennent un an de plus en cette période difficile. C'est notamment le cas de Sami Khedira, qui a fêté ses 33 ans à sa façon.

Le milieu de terrain allemand a passé un grand moment, et n'était pas seul. Il a en effet convoqué à sa table six clones de lui-mêmes, comme il l'a partagé sur son compte Instagram, provoquant les rires de ses followers.

Sur le montage, très bien fait, on peut voir six différents Khedira, tous avec la même tête.

"Grande fête d'anniversaire", a écrit l'Allemand en légende de sa publication.