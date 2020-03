Un anniversaire spÃ©cial pour le Roi

Le 21 mars est un jour spécial pour tous les amoureux de football. En 2020, la légende Ronaldinho Gaucho, Ballon d'Or 2005 fête ses 40 ans.

Mais en ce jour, Ronaldinho n'est pas à la fête. Le Brésilien se trouve actuellement dans une prison paraguayenne pour de faux passeports, qui semblait d'abord être une mauvaise blague, mais qui l'oblige finalement à rester dans une prison d'Asuncion.

Ce n'est pas tout, puisque le Brésil lui a aussi retiré son passeport pour de nombreuses dettes à plusieurs zéros.

Après sa retraite, Ronaldinho n'a pas été conseillé de la meilleure des façons. Il a été accusé d'arnaque en 2019 mais ce n'est pas un cas isolé, puisque qu'une affaire similaire avait été révélées en 2014.

En 2015, 'Forbes' l'avait placé parmi les joueurs les plus riches du monde, mais le Brésilien semble avoir dilapidé toute sa fortune. Après avoir joué son dernier match à Fluminense, Ronnie a enchaîné les matches amicaux avec le Barça, Al Nassr, Santa Fe, América ou encore le Deportivo Cali.

Depuis septembre dernier, Ronaldinho n'a plus chaussé les crampons et semble enchaîner les galères. Mais une chose est sûre, l'amour que les fans de football lui portent est bien éternel. En plein milieu de la rivalité sans merci entre CR7 et Messi, Ronnie était parvenu à mettre tout le monde d'accord en son temps : il était le meilleur joueur de la planète