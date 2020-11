Intervention de Ramos reportée, simple coïncidence ou bonne nouvelle pour le PSG ?

C'est l'une des grosses informations de la semaine. Le Paris Saint-Germain serait prêt à casser la tirelire pour s'offrir Sergio Ramos. Et alors que celui-ci avait prévu de s'exprimer ce lundi au sujet de son avenir au Real Madrid, une annonce qui laissait présager une prolongation au vue des récurrentes déclarations du joueur promettant une fin de carrière au Real, la tendance pourrait avoir légèrement évolué ces derniers jours.

En effet, si 'AS' croit savoir que le PSG songerait sérieusement à recruter le joueur le plus capé d'Europe prochainement, lui proposant un contrat de 3 ans et un salaire de 20 millions d'euros par an, les dernières nouvelles concernant le capitaine de la Roja vont également dans ce sens.

Le changement de programme du Merengue, qui était attendu devant la presse ce lundi, ne rassurera pas les supporters du Real Madrid, qui pourrait y voir un moyen de gagner du temps en marge d'un éventuel transfert au PSG.

Toujours selon la même source, le président du Real, Florentino Pérez, a également pris la décision de reporter son intervention qui devait se tenir dans la journée.

Le plan du plus attaquant des défenseurs aurait-il changer suite à une récente approche du club de la capitale ? Nous ne devrions pas tarder à le savoir.