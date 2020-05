L'appel du pied d'Arturo Vidal Ã  l'Inter Miami

L'Inter Miami chercherait du renfort en milieu de terrain. Et, sur la liste de souhaits de David Beckham, y figure le nom d'Arturo Vidal.

'Telemundo' a réalisé un sondage sur son compte Instagram pour savoir si Arturo Vidal serait le gros coup du prochain mercato en MLS. Et le Chilien a voulu relayer cette publication avec ses fans.

On ne sait pas pourquoi Arturo Vidal a partagé cette publication. Ce que nous savons, c'est que, quelques minutes plus tard, il l'a effacée à cause des rumeurs qui n'ont pas tardé à circuler.

Beaucoup ont considéré ce geste comme un appel du pied à l'Inter Miami. Quoi qu'il en soit, le partage ne laisse pas indifférent. Vidal fait partie des joueurs les plus proches d'un départ du Camp Nou cet été, surtout, que son contrat expire l'an prochain.