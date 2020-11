L'appel du pied de Khedira à Mourinho

N'entrant définitivement pas dans les plans d'Andrea Pirlo, Sami Khedira souhaite quitter la Juventus dès janvier.

Le milieu de terrain, dont son contrat expire en juin prochain, rêve de découvrir la Premier League, un championnat qu'il ne connaît pas encore.

"Je suis vraiment content et satisfait de ma carrière jusqu'à présent, mais il manque encore une chose car j'ai toujours eu ce rêve et il ne s'est jamais réalisé : jouer en Premier League. J'ai vraiment aimé travailler avec Jose Mourinho mais il y a beaucoup d'entraîneurs avec lesquels j'aimerais travailler. Je ne dirais plus jamais non à José Mourinho, mais ce n'est pas le seul", a-t-il confié à 'Sky Sports'.

L'international allemand a évolué sous la houlette du Special One lors de son passage au Real Madrid (2010-2013).