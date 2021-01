"Nous sommes frustrés parce que ce sont deux points perdus. C'est dommage", a commencé Thibaut Courtois avant de pointer du doigt la décision de l'arbitre de la rencontre.

"L'arbitre nous a pris toute notre énergie, nous étions plus occupés à contester les fautes et les cartons jaunes qu'à faire ce que nous avions à faire", a lâché le gardien de but sur la performance de l'arbitre.

Il est revenu sur le penalty sifflé à Elche : "Ce n'est pas correcte de siffler un penalty et pas un autre. (...) Nous avions fait un bon mois de décembre et c'est dommagee. Nous faisons les choses bien et il faut continuer. Maintenant, on va jouer le Celta. Ce sera un match compliqué et nous devons travailler."