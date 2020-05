L'Argentine pleure la mort de Tomas 'Trinche' Carlovich

'El Trinche' Carlovich est mort. Une étoile cachée du football. Un type qui a renoncé à être le meilleur du monde, mais qui aurait pu l'être, en toute logique. Il a trouvé la mort, à la suite d'une violente agression, à Rosario, à l'âge de 71 ans.

Tomás Felipe marchait près de chez lui quand il a été cambriolé. Pendant le vol, le natif de Rosario a subi un gros coup qui l'a conduit à entrer dans un coma. Mais il n'a pas pu le surmonter.

A 74 ans, l'étoile d'un footballeur qui refusait de la faire briller s'est éteinte. Sa mort a provoqué une forte émotion dans son pays, car il était considéré comme l'un des plus grands joueurs de son histoire.

Il n'y a pas longtemps, en 2020, Diego Armando Maradona l'a reçu et lui avait dédicacé un maillot en écrivant : " Pour El Trinche, tu étais meilleur que moi !"

C'est une vraie perte pour le football argentin, même s'il n'a jamais porté le maillot de l'Argentine.

"Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'". Trinche Carlovich, febrero de 2020. Y por siempre. pic.twitter.com/uwAMI7gFhu