L'arme d'Adama Traoré pour surprendre l'adversaire

Les Wolves ont un joueur inarrêtable en Adama Traoré. Ils le savent parfaitement.

S'il y a une chose pour laquelle l'attaquant se distingue, c'est sa corpulence. Dans une interview accordée à 'DAZN', Adama Traoré a admis qu'il l'utilise pour battre ses adversaires, car il sait que c'est son point fort. "Mon corps imposant est évident. Si les joueurs sous-estiment cela, tant mieux pour moi", a-t-il déclaré.

En plus de ça, il utilise de l'huile pour le corps. Adama a expliqué comment l'idée est née. "J'avais des problèmes avec mon épaule. Certaines équipes essayaient de m'attraper le bras pour m'empêcher de sortir le ballon ou de jouer. Les physiothérapeutes et les médecins ont décidé qu'il fallait trouver une solution au problème et ils ont fini par trouver l'huile. Ça fonctionne", a-t-il déclaré.

"Les deux premières fois que j'ai mis l'huile et qu'ils ont essayé de me prendre le bras, les adversaires ont remarqué que je portais quelque chose et, bon... c'est drôle. C'est quelque chose qu'ils n'attendent pas et ça m'aide", a-t-il poursuivi.

Enfin, il a comparé le football qu'il pratiquait dans les catégories inférieures du Barça avec celui qu'il pratique aujourd'hui à Wolverhampton : "La Masia, ce qu'elle m'a le plus apporté, c'est la personnalité, les valeurs à avoir sur et en dehors du terrain... ". Maintenant, j'ai mûri en tant que joueur. Ici, le football est plus direct."