L'arrivée de Cavani critiquée par Paul Scholes

Ce qui est sûr, c'est que Paul Scholes n'est pas convaincu par la signature d'Edinson Cavani par Manchester United. L'ancienne légende du club pense que ce n'était pas le bon moment pour recruter l'ancien parisien, qui est sur la fin de sa carrière.

"Il a été un grand attaquant, cela ne fait aucun doute, mais il a 33 ans et à l'air sur le point de prendre sa retraite. Il ne jouait plus avec le PSG les derniers temps. Il y a 5 ou 6 ans, il aurait été une grande signature et aurait sûrement atteint le même niveau, mais on ne peut plus attendre cela de lui."

Il critique aussi la politique sportive de son ancien club : "Si ils estiment que nous avons des problèmes en attaque, ce n'est pas avec un joueur libre de tout contrat que l'on va les régler, il fallait aller chercher autre chose sur le marché."