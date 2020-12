L'arrivÃ©e de Raymond Domenech jugÃ©e par d'anciens du club

Waldemar Kita a surpris tout son monde en choisissant de nommer Raymond Domenech à la tête de l'équipe première du FC Nantes pour la seconde partie de saison. Un choix osé, surprenant et surtout qui est loin de faire l'unanimité chez les observateurs du football français. L'ancien sélectionneur des Bleus n'a plus entraîné depuis le fiasco de Knysna lors de la Coupe du monde 2010 et n'a plus dirigé un club de Ligue 1 depuis vingt sept ans.

Forcément ce choix fait débat, et il n'est pas fait pour rassurer les supporters et les amoureux du FC Nantes au vu de la situation actuelle du club. Dans les colonnes de L'Equipe, quatre anciens de la maison nantaise ont commenté le choix fait par Waldemar Kita de nommer Raymond Domenech. Olivier Quint, Nantais de 2001 à 2006, ne veut pas juger trop vite l'ancien sélectionneur de l'équipe de France : "Ce choix a surpris tout le monde".

"Il me semble plutôt s'agir d'un choix par défaut. J'ai l'impression que pas grand monde n'a envie de venir entraîner ici. Il n'y a plus de projet depuis longtemps et le club meurt à petit feu. Après, Domenech ou un autre, la question est : tes joueurs vont-ils répondre présent ? Il ne faut pas non plus le condamner à l'avance. Même si ça fait longtemps qu'il n'a plus entraîné en club, il a eu des résultats avec l'équipe de France", a conclu Quint.

Piocelle : "J'aurais pu être surpris si Kita avait fait un bon choix"

Trois fois champion de France avec Nantes, Bruno Baronchelli, y voit une solution temporaire : "Raymond est un homme d'expérience qui a fait ses preuves. Il connaît le haut niveau alors pourquoi pas ? C'est une énième solution, mais lui ou un autre, franchement, ça ressemble à un nouveau bout de sparadrap. Le meilleur, récemment, c'était Sergio Conceiçao, lui c'était chapeau bas. Après, chacun essaye d'apporter sa petite touche et d'être le sauveur. J'espère que Raymond va sauver le club, mais sur le fond, ce choix ne change rien aux problèmes récurrents de fonctionnement du club".

William Ayache, double champion de France avec les Canaris, est pour sa part plus critique : "Je suis un peu surpris mais il n'y avait peut-être pas d'autre choix. Gourcuff et lui, ce sont deux opposés. Et puis un entraîneur qui s'est arrêté depuis dix ans sur le fiasco de Knysna, qui était un sélectionneur, en plus. Fallait-il écarter Gourcuff ? Je n'en suis pas persuadé. En tant que recruteur je n'aurais jamais pris Domenech, c'est sûr, il ne colle pas avec l'image que je me fais de Nantes, voilà. Je ne pense pas que ce soit l'homme de la situation".

Enfin, Sébastien Piocelle, ancien milieu du FC Nantes, voit cette solution comme du très court terme et considère que ça ne peut pas durer plus que jusqu'au mois de juin : "Il n'y a aucune chance que ça aille plus loin que le mois de juin. J'aurais pu être surpris si Kita avait fait un bon choix, là, ce n'est pas le cas. Il enchaîne les mauvais choix depuis le début. Mais je ne veux pas taper sur Raymond Doemenech. Le vrai fautif, c'est Kita. Il n'y a aucun coach qui est Kita-compatible. Si quelqu'un doit partir, c'est lui".