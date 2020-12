L'arrivÃ©e de Xavi au BarÃ§a inÃ©vitable selon Iniesta

Andrés Iniesta connaît bien le FC Barcelone et Xavi, avec qui il a joué pendant des années. Et selon lui, une union entre le club blaugrana et Xavi est inévitable dans les années à venir.

Xavi fait bien souvent l'objet de rumeurs concernant un retour en tant qu'entraîneur, et le début de saison difficile de Ronald Koeman en Catalogne ne fait qu'augmenter le nombre de rumeurs.

"Cela dépend de lui et du Barça. Un jour, Xavi et le club se trouveront, je ne sais pas quand, mais j'y crois et ça arrivera. Xavi a le potentiel pour entraîner le FC Barcelone", a assuré Andrés Iniesta.

L'actuel joueur du Vissel Kobe a aussi confié qu'il aimerait bien voir les Blaugrana gagner à nouveau des titres cette saison : "Le Barça est toujours appelé à gagner des titres. Les socios choisiront la personne la plus qualifiée pour devenir président. Je souhaite au club que tout revienne à la normale."