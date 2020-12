L'artillerie lourde contre la Real Sociedad

L'Atlético de Madrid a battu Elche le week-end dernier et ce mercredi, il affronte la Real Sociedad avec la possibilité d'étendre son avance en tête du classement de Liga.

Simeone veut se concentrer sur un match qui est vital pour l'avenir du championnat, surtout si l'on considère les matches en retard que comptent les Colchoneros.

C'est pourquoi Cholo a pris toute l'artillerie dont il dispose et pourra aligner une équipe forte car il n'y a pratiquement pas de joueurs à l'infirmerie.

Ivo Grbic est absent de la liste à cause du coronavirus et Giménez et Héctor Herrera pour blessure, mais les positions sont bien couvertes et Savic et Felipe formeront la charnière centrale.

En attaque, il faudra voir ce que Simeone va proposer, car il a un Suárez en forme, le retour de Costa et Joao Felix. en plus de Correa.