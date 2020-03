L'AS Roma passe à l'attaque pour Diego Costa

En ce moment, tout est un point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la concurrence et du marché des transferts, mais les rumeurs et les besoins sont là. L'AS Roma vont se battre pour un attaquant.

Le Croate Kalinic n'a pas convaincu, et le club, selon plusieurs médias italiens, pense peut-être à un buteur de l'Atletico de Madrid, Diego Costa.

L'attaquant plaît beaucoup à Simeone, même si les blessures ne lui ont pas donné la continuité qu'il souhaite et qu'il n'a pu marquer que deux buts et trois passes décisives en 19 matches. D'autre part, un autre club qui se joindrait également à la liste de prétendants de Diego Costa est Naples.

Il reste à voir ce que les italiens de la capitale offriront.