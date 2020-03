L'AS Roma veut conserver Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan​ a rejoint l'Italie l'été dernier en provenance d'Arsenal et on dirait bien qu'il ait fait le bon choix. Le joueur a pu se relancer sur le sol italien et retrouver ainsi quelques couleurs.

L'Amernien n'a pas vécu de beaux moments en Angleterre, avec United et Arsenal. Et à croire les informations de 'La Gazetta dello Sport', l'AS Roma veut garder son numéro 77.

Le club de la capitale italienne pense à demander aux Gunners un nouveau prêt du joueur. Mkhitaryan est en contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2021, alors, le club londonien pourrait prolonger le joueur pour le prêter à Rome ou songer à le vendre cet été, pour ne pas le laisser partir libre en juin 2021.