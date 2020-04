L'AS Saint-Étienne renomme son centre de vie "centre sportif Robert-Herbin"

Depuis lundi soir, les Verts pleurent la mort de Robert Herbin, joueur puis entraîneur de l'ASSE, qui s'est éteint à l'âge de 81 ans.

Joueur puis entraîneur emblématique de l'AS Saint-Étienne, notamment dans les années 60 et 70, il aura laissé une trace indélébile dans le Forez et les hommages s'accumulent pour saluer la mémoire de ce grand homme du football français.

À tel point que le club stéphanois a décidé de renommer son siège social et centre d'entraînement. "Ce sera le Centre sportif Robert-Herbin !", indique l'ASSE sur les réseaux sociaux.