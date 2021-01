L'Atalanta continue sa bonne série et regarde vers Madrid

Une autre victoire pour l'Atalanta, la troisième d'affilée cette année, et encore une fois une victoire large. La dernière victime est Benevento, battu 1-4.

Ilicic a marqué le premier but du match, après 31 minutes de jeu, un but qui a montré sa superbe classe et qui semblait ouvrir la voie à une nouvelle victoire de l'Atalanta.

Le court avantage 1-0 était le score à la pause et, peu après le retour des vestiaires, Sau a égalisé pour Benevento.

Cependant, Atalanta s'est remobilisé pour redevenir l'équipe révélation de ces dernières années. Les doutes sur leur crise interne (le conflit Papou-Gasperini) sont à nouveau mis de côté et, comme face à Parme et Sassuolo, l'équipe a montré sa force.

Tout s'est bien déroulé, et l'équipe de Bergame a marché sur Benevento. Rafael Toloi a remis les visiteurs en selle à la 69e minute, et peu après, Duvan Zapata a mis fin au suspense à la 71e. Le coup de grâce a été porté par Luis Muriel à la 86e minute.

L'Atalanta revient dans la zone de qualification à la Ligue des champions, en dépassant momentanément la Juventus. L'équipe de Bergame compte déjà 31 points, tandis que Benevento reste à une confortable dixième place, les objectifs théoriquement remplies en ayant déjà 21 des 40 points prévus pour se maintenir, à deux matches d'atteindre la mi-saison.