L'Atalanta double l'OM et recrute Joakim Maehle

Longtemps annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille pendant l'été, le jeune latéral de 23 ans, Joakim Maehle, vient de rejoindre l'Atalanta Bergame en Italie.

L'international danois avait réalisé une belle saison sous les couleurs de Genk, et rejoint l'Atalanta Bergame, même s'il devra attendre l'ouverture du mercato pour pouvoir porter ses nouvelles couleurs.

Le club italien n'a pas donné de précisions sur le montant du transfert ni sur la durée de son contrat, même si les dernières informations de la presse italienne évoquaient un transfert de 10 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2025.

#Atalanta comunica di aver raggiunto con il @KRCGenkofficial un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Joakim #Mæhle.



Atalanta B.C. announce to have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Joakim Mæhle.#GoAtalantaGohttps://t.co/INFON6bLUj