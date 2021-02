"L'Atalanta est le pire adversaire pour ce Real Madrid"

Le Real Madrid aura une tâche difficile face à l'Atalanta. L'équipe italienne est connue pour sa verticalité en attaque et sa défense très haute, une caractéristique qui ne convient pas au Real Madrid.

"C'est une équipe forte, rapide et solide. Ils défendent très haut et très bien. Par exemple, ils ont l'Argentin Romero derrière, un défenseur central très fort. Ils n'ont pas de grands noms, mais ils rivalisent jusqu'à la fin. Ils gagnent avec le collectif", a déclaré l'ancien directeur sportif de l'Atalanta, Nicola Radici, à 'AS'.

Radici a déclaré que, à la place du Real Madrid, "je serais très inquiet". "C'est la pire équipe qu'ils puissent rencontrer. J'aurais peur d'eux, car l'Atalanta fait des choses incroyables depuis cinq ans. De plus, ils ne seront pas affectés par un Bernabeu complet lors du match retour, ce qui fait toujours trembler les jambes de l'adversaire. Même cette arme, le Real ne l'a pas", a-t-il ajouté.

"Je ne signais pas un joueur de l'Atalanta, parce qu'il n'est pas aussi bon qu'ici. Dans ce système, il fonctionne mieux. Papu Gomez n'est pas le meilleur dans l'histoire du club. Le jour où Gasperini partira, ils pourraient perdre 30 % de tout. C'est un club différent maintenant", explique Radici.

L'Italien a pris la direction sportive en 1994. "La première année, nous sommes montés en première division et avons signé Vieri. La deuxième année, nous avons signé Inzaghi. La quatrième année, nous avons été relégués et j'ai décidé de partir. Je pensais que c'était ma responsabilité", a-t-il déclaré.