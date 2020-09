L'Atalanta s'offre Aleksey Miranchuk

Aleksey Miranchuk signe à l'Atalanta Bergame pour les cinq prochaines saisons, comme annoncé par le club ce vendredi.

À 24 ans, l'international russe va vivre sa primière expérience à l'étranger, ayant toujours évolué au Lokomotiv Moscou.

Les Italiens ont versé 14,5 millions d'euros pour le milieu offensif.

Il post che stavate aspettando добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk!



