L'Atalanta s'offre le prodige Sam Lammers

Après une grande saison, l'Atalanta Bergame continue de se renforcer en vue de la prochaine édition de la Ligue des champions. Ce mardi, l'équipe italienne a officialisé l'arrivée d'un jeune et prometteur joueur du ballon rond.

Il s'agit de Sam Lammers. Formé au PSV Eindhoven, l'avant-centre de 23 ans a été acheté pour 9 millions d'euros plus bonus aux Néerlandais.

La durée de son contrat n'a pas été communiquée par les deux parties. Il y a quelques années, Lammers avait été comparé à son compatriote Ruud Van Nistelrooy.

Semaforo verde! Sam #Lammers è nerazzurro! Welkom, Sam!



All right, green light! Sam Lammers is a new #Atalanta player! Welcome, Sam!



https://t.co/bRldCGRihC