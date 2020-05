L'Athletic Bilbao, l'exemple à suivre après la pandémie

Le 'New York Times' a publié dans sa version digital un reportage exhaustif intitulé 'Being More Like Athletic Bilbao' (Être davantage comme l'Athletic Bilbao) dans lequel il fait du club basque, pour son centre de formation particulier, un exemple à suivre dans le monde du football après le coronavirus.

L'article, signé par Rory Smith, rédacteur en chef de la section football, souligne qu'en "recrutant seulement des joueurs locaux, le club basque non seulement s'est forgé une identité unique, mais a aussi créé une mentalité spéciale parmi les supporters".

"Aujourd'hui, cela pourrait être le chemin à suivre pour d'autres", a ajouté Smith, un jour avant l'annonce de la retraite d'Aritz Aduriz.

Il évoque aussi les mots d'Aduriz, dans un nouvel article, lorsque l'ancien joueur de Bilbao parle "d'une équipe de quartier contre le monde".

'L'Athletic est une équipe étrange dans le football d'élite, qui refuse de profiter de la mondialisation qui a transformé le sport, majoritairement en mieux, parfois en mal, sur les vingt dernières années. C'est, en supercifie, un désavantage compétitif très important", a expliqué l'auteur.

"D'une certaine façon, l'Athletic a choisi de donner la priorité à son modèle plutôt qu'à ses ambitions. Le succès de l'Athletic Club est de si bien faire les choses en tant qu'équipe de quartier qui doit affronter le monde", a-t-il affirmé.