L'Athletic rêve toujours de rapatrier Javi Martinez

Javi Martinez n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern Munich, et tout indique qu'il quittera la Bavière cet été. Mais pour aller où ?

Selon la presse espagnole, l'international espagnol de 31 ans devrait faire son grand retour à San Mamés, mais à une condition : baisser son salaire.

En effet, d'après 'Marca', les Bavarois seraient un peu trop gourmands ; ils demanderaient avoisinant 20 millions d'euros pour laisser filer leur milieu défensif. Une somme trop élevée pour les Lions de Bilbao.

Mais Javi Martinez serait prêt à tout pour faire son grand came-back au Pays Basque. Toujours selon le quotidien espagnol, le footballeur va baisser son salaire pour faciliter ainsi son transfert.