L'Atlético annonce la mort d'un jeune joueur de 14 ans

L'Atlético de Madrid est en deuil. Le club a annoncé ce samedi le décès de Christian Minchola à l'âge de 14 ans.

Le joueur du centre de formation du club est était au club depuis la saison 2013-14. C'était sa sixième année en tant que joueur Calchonero.

À partir de samedi, le drapeau des Colchoneros flottera en berne au Wanda Metropolitano, comme l'a annoncé le PDG du club, Miguel Angel Gil.

"Le sentiment d'impuissance généré dans ce genre de situations est horrible, a regretté celui-ci. Ces derniers jours, des personnes très proches de moi sont décédées, certaines du coronavirus et d'autres d'autres maladies, et le sentiment de ne pas pouvoir leur dire au revoir, ainsi que, dans le cas de Christian, le sentiment d'injustice si grand, me laissent le coeur brisé."

Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées par le club.