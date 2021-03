"L'Atlético champion ? Il ne faut pas enterrer le Barça et le Real"

Fernando Llorente a trouvé le bonheur à l'Udinese. Là-bas, il est allé chercher le meilleur de lui-même et il l'a trouvé.

L'attaquant a accordé une interview à 'EFE' et, entre autres choses, a évoqué le côté passionnant de la Liga. "L'Atlético Madrid s'est écroulé lors des derniers matchs et tout s'est resserré. Il y a quelques mois, je pensais qu'ils étaient clairement favoris pour remporter la Liga, car l'écart était beaucoup plus grand, mais en Espagne, il ne faut jamais enterrer le Barça ou le Real Madrid", a déclaré Llorente.

"Peu importe à quel point les gens parlent d'eux, peu importe à quel point ils sont mauvais, ils finissent toujours par se battre pour tout. Ce sera bien de suivre ce qui se passe jusqu'à la fin", a ajouté l'attaquant.

L'Atlético Madrid compte 4 points d'avance sur le FC Barcelone, 2e, et 6 sur le Real Madrid, 3e en Liga, à 11 journées de la fin.

Llorente, qui a remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012 avec l'Espagne, est convaincu que l'équipe nationale est "entre de bonnes mains" avec Luis Enrique et peut faire "de grandes choses" à l'avenir, à trois mois de l'Euro en juin.

Dans la lutte pour la Ligue des champions, l'attaquant de l'Udinese voit des équipes anglaises très compétitives, en plus du Bayern Munich. "Je vois une Ligue des champions dans laquelle tout peut arriver, le Bayern est le vainqueur de la dernière édition et a toujours montré qu'il est très fort et sera l'un des meilleurs adversaires, mais City arrive très, très fort cette année, avec beaucoup de différence dans le championnat", a-t-il déclaré. "Et n'oubliez pas Liverpool, je pense qu'ils vont être très difficiles aussi", a-t-il conclu.